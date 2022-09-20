Александр Масляков вернется в КВН

Отец-основатель международного клуба веселых и находчивых, Александр Масляков вернется в программу. Об этом сообщает kp.ru.

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Съемки четвертьфинала Высшей лиги КВН начнутся на этой неделе. Первую игру 24 сентября проведет Михаил Галустян, а уже 27 сентября пройдет вторая игра, в которой в качестве ведущего появится Александр Масляков.

Третью игру 30 сентября проведет комик Вадим Галыгин.

Напомним, в феврале 2022 года Масляков объявил, что сделает перерыв в карьере из-за болезни коронавирусом.