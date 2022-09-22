22-летняя нижегородка стала участницей шоу «Новые Пацанки»

Нижегородка рассказала, что не чувствовала любовь родителей и сталкивалась с непониманием со стороны окружающих, а сверстники и мать били ее. Чтобы иметь возможность постоять за себя, девушка занялась спортом, но три года назад Кира начала злоупотреблять алкоголем и стала зависима от него. Он считает, что ее главная проблема — это вспыльчивость. Она пришла на проект, чтобы исправить в себе эту черту.