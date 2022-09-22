22-летняя нижегородка стала участницей шоу «Новые Пацанки»

22-летняя Кира Медведева из Нижнего Новгорода стала участницей шоу «Новые Пацанки» (18+) на телеканале «Пятница», первый выпуск которого запланирован на вечер 22 сентября. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу канала.
Нижегородка рассказала, что не чувствовала любовь родителей и сталкивалась с непониманием со стороны окружающих, а сверстники и мать били ее. Чтобы иметь возможность постоять за себя, девушка занялась спортом, но три года назад Кира начала злоупотреблять алкоголем и стала зависима от него. Он считает, что ее главная проблема — это вспыльчивость. Она пришла на проект, чтобы исправить в себе эту черту.
В течение трех месяцев Кира с 14 соперницами будет жить в «Школе леди», где с ней будут работать директор, психолог и специалисты по этикету. Денежный приз за победу она хотела бы отдать бабушке и дедушке.
Ранее сообщалось, что Ирина Оськина из Сарова прошла в шоу «Голос. 60+».