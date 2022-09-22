Стало известно, кто займет кресло Лободы в «Голос.Дети»

Первый канал готовит большую премьеру — юбилейный сезон главного вокального конкурса страны «Голос.Дети». Одаренные ребята со всех уголков необъятной России будут бороться за звание самого мощного голоса!

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Телезрители интересуются, кто заменит Светлану Лободу в 10 сезоне музыкального шоу. Известно, что рэпер Баста и певец Егор Крид продолжат выполнять роли наставников для своих команд. Исполнительница хита «Твои глаза» критически высказалась в адрес спецоперации на Украине, после чего ей закрыли въезд в страну на ближайшие 50 лет. Светлана признается, что с работой сейчас нелегко за рубежом. Тем не менее, проект продолжает жить и развиваться.

Сегодня объявили, что кумир миллионов — певица МакSим — станет новый наставником в «Голос.Дети». Артистка потрясла всю страну своей историей — звезда оказалась на один волосок от смерти, но смогла преодолеть страшный недуг. Напомним, у Марины (настоящее имя исполнительницы) начались серьезные осложнения на фоне коронавирусной инфекции, после чего её экстренно госпитализировали и ввели в искусственную кому.