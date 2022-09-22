МакSим заменит Лободу в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Наставниками нового сезона детского шоу «Голос» станут Баста, Егор Крид и певица МакSим. Она пришла на смену Светлане Лободе . Для МакSим роль в качестве ведущей станет дебютной. Когда шоу выйдет в эфир — пока неизвестно.

В 2021 году певица МакSим перенесла тяжелую болезнь. Прошлым летом МакSим пережила тяжелую пневмонию. Она была подключена к аппарату ИВЛ и находилась в искусственной коме. Бывший муж певицы, который оставил ее во время беременности, неожиданно решил ей помочь: он купил экс-возлюбленной квартиру за 200 млн рублей и оплатил лечение. Позже артистку перевели из больницы домой. Спустя несколько месяцев она вернулась на сцену.