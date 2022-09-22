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2 часа назад

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что работники ресторанов до сих пор "боятся" ее

Газета.Ru

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что до сих пор ассоциируется у зрителей с программой "Ревизорро", несмотря на то, что покинула проект 5 лет назад. Этим она поделилась в беседе с журналом "OK!".

Летучая рассказала, что работники ресторанов до сих пор "боятся" ее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Летучая призналась, что работники ресторанов до сих пор ее "боятся".

"Меня это ужасно веселит. Например, когда я прихожу в ресторан, то вокруг сразу начинаются какие-то движения", - рассказала ведущая.

Летучая также поделилась историей, которая с ней недавно произошла. Во время покупки продуктов в магазине к ней подбежала сотрудница и начала молча выкладывать еду из ее корзинки. На вопрос Елены, что происходит, девушка ответила, что принесет ей продукты посвежее.

ТВ,Елена Летучая,
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