Летучая рассказала, что работники ресторанов до сих пор "боятся" ее

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что до сих пор ассоциируется у зрителей с программой "Ревизорро", несмотря на то, что покинула проект 5 лет назад. Этим она поделилась в беседе с журналом "OK!".

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Летучая призналась, что работники ресторанов до сих пор ее "боятся".

"Меня это ужасно веселит. Например, когда я прихожу в ресторан, то вокруг сразу начинаются какие-то движения", - рассказала ведущая.