Летучая рассказала, что работники ресторанов до сих пор "боятся" ее

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что до сих пор ассоциируется у зрителей с программой "Ревизорро", несмотря на то, что покинула проект 5 лет назад. Этим она поделилась в беседе с журналом "OK!".
Летучая призналась, что работники ресторанов до сих пор ее "боятся".
"Меня это ужасно веселит. Например, когда я прихожу в ресторан, то вокруг сразу начинаются какие-то движения", - рассказала ведущая.
Летучая также поделилась историей, которая с ней недавно произошла. Во время покупки продуктов в магазине к ней подбежала сотрудница и начала молча выкладывать еду из ее корзинки. На вопрос Елены, что происходит, девушка ответила, что принесет ей продукты посвежее.