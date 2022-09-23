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1 час назад

Блогер Масленников признался, что потратил на создание ролика 5,5 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Блогер Дима Масленников рассказал, что потратил на съемки одного из роликов 5,5 млн руб. Этим он поделился в беседе с Настей Ивлеевой в YouTube-шоу Agent Show.

Масленников признался, что потратил на съемки видео 5,5 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Масленников назвал видео "Игра в кальмара в реальной жизни. Выживет только один" самым его дорогостоящим роликом на YouTube. Блогер вложил в проект 5,5 млн руб.

Также он сообщил, что в сентябре анонсирует новое видео, которое станет самым дорогим из снятых им. Это будет 6-7-серийный проект. Каждая серия обошлась ему в 6 млн руб. "Игра в кальмара в реальной жизни. Выживет только один" - YouTube-шоу, снятое по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара". В состязании приняли участие известные блогеры и стримеры. Среди них: Давид Манукян, JesusAVGN, Владимир Братишкин.

ТВ,Давид Манукян,
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