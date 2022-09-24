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1 час назад

Он вернулся! На телеканале «Россия» новое шоу «Малахов»

Eva.ru

Зрители несколько десятков лет привыкли видеть Андрея Малахова в эфире федеральных каналов и уже успели соскучиться за любимым телеведущим. С понедельника его снова можно будет увидеть в шоу привычного формата.

Он вернулся! На телеканале «Россия» новое шоу «Малахов»
Фото: Eva.ruEva.ru

26 сентября в 16:30 в новой программе автора и ведущего Андрея Малахова зрителя ждут встречи, которые тронут сердце, и герои, которые откроют душу. Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни — обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы «МАЛАХОВ».

С 26 сентября в 16:30 с понедельника по пятницу на телеканале «Россия».

ТВ,Андрей Малахов,
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