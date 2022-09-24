Почему в Сети считают, что плачущая Ким Кардашьян обманывает?

Первый эпизод нового сезона реалити-шоу «Кардашьян» едва успел выйти, а уже залетел в топ обсуждений. И героями горячих споров стали даже не бедная Хлои и в очередной раз изменивший ей Тристан Томпсон, а… талантливые художники компьютерной графики, которые мастерски нарисовали слезу на лице Ким. В одной из сцен звезда со слезами на глазах комментирует печальную историю своей сестры и ее неверного бойфренда. Ким можно понять: от такого предательства заплакал бы каждый. Однако, по версии самых наблюдательных, у знаменитости с эмоциями вышли небольшие затруднения. И тут на помощь пришли художники, дорисовавшие прозрачную слезу с помощью компьютерной графики. Такая драматичная сцена могла бы стать оскароносной, но что-то пошло не так. Внимательные зрители сразу заметили подвох: Кардашьян не может утереть слезу, когда касается лица рукой.