Почему в Сети считают, что плачущая Ким Кардашьян обманывает?

Первый эпизод нового сезона реалити-шоу «Кардашьян» едва успел выйти, а уже залетел в топ обсуждений. И героями горячих споров стали даже не бедная Хлои и в очередной раз изменивший ей Тристан Томпсон, а… талантливые художники компьютерной графики, которые мастерски нарисовали слезу на лице Ким. В одной из сцен звезда со слезами на глазах комментирует печальную историю своей сестры и ее неверного бойфренда. Ким можно понять: от такого предательства заплакал бы каждый. Однако, по версии самых наблюдательных, у знаменитости с эмоциями вышли небольшие затруднения. И тут на помощь пришли художники, дорисовавшие прозрачную слезу с помощью компьютерной графики. Такая драматичная сцена могла бы стать оскароносной, но что-то пошло не так. Внимательные зрители сразу заметили подвох: Кардашьян не может утереть слезу, когда касается лица рукой.
Пользователь TikTok Мишель Дрисколл выложила видео, в котором смотрит эпизод и говорит:
«Пожалуйста, скажите мне, что вы видите эту компьютерную слезу».
Многие поддержали наблюдательную девушку в комментариях, и эта история быстро завирусилась. Однако самые преданные фанаты шоу отстаивают искренность Кардашьян.
«Вы буквально следите за всем, что они делают, просто чтобы найти что-то, за что их можно ненавидеть. Это одержимость», — написал один зритель. А другой предположил, что Ким просто не хотела портить макияж, поэтому и не коснулась слезы.
Ну а мы никаких выводов не делаем, а просто наслаждаемся красивыми слезами — согласитесь, в жизни искренние эмоции выглядят совсем не так фотогенично. А заодно смотрим тизеры только что завершившегося показа Dolce & Gabbana, в которых Ким снова предстает в образе Мэрилин Монро. И нет, за эту роль Кардашьян «Оскара» тоже не дождется — ну так и мы ее любим не за актерскую игру по системе Станиславского!