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1 час назад

Ляйсан Утяшева разберется с самозванцами

НДН.Инфо

Телеканал ТВ-3 приступил к съёмкам нового масштабного шоу «Наследники и самозванцы» – одной из главных премьер предстоящего сезона, которая должна заменить легендарный проект «Последний герой».

Ляйсан Утяшева разберется с самозванцами
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

«Наследники и самозванцы» – уникальное шоу, у которого нет аналогов. Оно объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов и перенесёт зрителей в пространство роскошного замка в Подмосковье, созданного в стиле старинных английских особняков.

Туда уже заселились 18 звёздных участников, имена которых пока держатся в секрете. Им предстоит пройти суровые испытания на выносливость и смекалку, бросить вызов своим страхам и выстроить сложную психологическую игру с другими участниками, чтобы побороться за главный приз размером в пять миллионов рублей. В каждой серии игроки будут проходить командные соревнования, а в конце собираться за круглым столом, чтобы выгнать одного из участников. В финале останется лишь один победитель, который и заберёт главный приз.

Шоу будет вести Ляйсан Утяшева.

ТВ,Последний герой,Ляйсан Утяшева,
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