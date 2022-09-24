Ляйсан Утяшева разберется с самозванцами

«Наследники и самозванцы» – уникальное шоу, у которого нет аналогов. Оно объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов и перенесёт зрителей в пространство роскошного замка в Подмосковье, созданного в стиле старинных английских особняков.

Туда уже заселились 18 звёздных участников, имена которых пока держатся в секрете. Им предстоит пройти суровые испытания на выносливость и смекалку, бросить вызов своим страхам и выстроить сложную психологическую игру с другими участниками, чтобы побороться за главный приз размером в пять миллионов рублей. В каждой серии игроки будут проходить командные соревнования, а в конце собираться за круглым столом, чтобы выгнать одного из участников. В финале останется лишь один победитель, который и заберёт главный приз.