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8 минут назад

Певец Егор Крид выложил фотографию со съемочной площадки шоу «Голос. Дети»

Слово и Дело

Певец Егор Крид поделился снимком со съемочной площадки 10-го сезона шоу «Голос. Дети». Исполнитель является одним из членов жюри программы.

Егор Крид выложил фото со съемочной площадки шоу «Голос. Дети»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Музыкант рассказал в соцсетях, что практически выпал из стримов на несколько дней. Все из-за очень плотного рабочего графика.

«Сорри, что выпал со стримов на пару дней. Подготовка к концерту, концерт и 2 дня съемок с утра до вечера в “Голос. Дети”», — признался звездный исполнитель во время общения со своими поклонникам.

Слово и Дело

Напомним, что 23 сентября начались съемки десятого сезона шоу «Голос. Дети», который стал юбилейным. Очередной сезон одного из наиболее популярных российских музыкальных проектов скоро появится в эфирной сетке.

- соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

ТВ,Крид,
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