Егор Крид выложил фото со съемочной площадки шоу «Голос. Дети»

Певец Егор Крид поделился снимком со съемочной площадки 10-го сезона шоу «Голос. Дети». Исполнитель является одним из членов жюри программы.
Музыкант рассказал в соцсетях, что практически выпал из стримов на несколько дней. Все из-за очень плотного рабочего графика.
«Сорри, что выпал со стримов на пару дней. Подготовка к концерту, концерт и 2 дня съемок с утра до вечера в “Голос. Дети”», — признался звездный исполнитель во время общения со своими поклонникам.
Напомним, что 23 сентября начались съемки десятого сезона шоу «Голос. Дети», который стал юбилейным. Очередной сезон одного из наиболее популярных российских музыкальных проектов скоро появится в эфирной сетке.
- соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ