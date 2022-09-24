Продюсер раскрыла правду о правилах отбора на «Фабрику звезд»

«Все они в розовом — у одной розовая кофточка, у другой — бантики. Поворачиваюсь и спрашиваю: "Витя, ты так любишь розовый цвет?!" Он отвечает: "Да, хочу их послушать". Я говорила: "Прекрасно, но они не поют!" Одной из таких девочек была юная Алекса», — передает слова звездного продюсера портал «МУЗ-ТВ».