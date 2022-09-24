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51 минуту назад

Лина Арифулина призналась, что продюсеры брали на «Фабрику звезд» своих знакомых

Слово и Дело

Продюсер Лина Арифулина поделилась откровениями об участниках популярного конкурса «Фабрика звезд». Она заявила, что многие молодые артисты попадали в шоу только благодаря знакомству. Директор отметила, что продюсеры чаще всего пропускали своих друзей и родственников.

Продюсер раскрыла правду о правилах отбора на «Фабрику звезд»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сначала судьи слушали вокал и только после этого конкурсант попадал в следующий этап.

«Все они в розовом — у одной розовая кофточка, у другой — бантики. Поворачиваюсь и спрашиваю: "Витя, ты так любишь розовый цвет?!" Он отвечает: "Да, хочу их послушать". Я говорила: "Прекрасно, но они не поют!" Одной из таких девочек была юная Алекса», — передает слова звездного продюсера портал «МУЗ-ТВ».

Отметим, что в этом году нашумевшему шоу «Фабрика звезд» исполняется 20 лет. Лина Арифулина являлась директором музыкального проекта.

ТВ,Лина Арифулина,
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