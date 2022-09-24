Продюсер раскрыла правду о правилах отбора на «Фабрику звезд»

Продюсер Лина Арифулина поделилась откровениями об участниках популярного конкурса «Фабрика звезд». Она заявила, что многие молодые артисты попадали в шоу только благодаря знакомству. Директор отметила, что продюсеры чаще всего пропускали своих друзей и родственников.
Сначала судьи слушали вокал и только после этого конкурсант попадал в следующий этап.
«Все они в розовом — у одной розовая кофточка, у другой — бантики. Поворачиваюсь и спрашиваю: "Витя, ты так любишь розовый цвет?!" Он отвечает: "Да, хочу их послушать". Я говорила: "Прекрасно, но они не поют!" Одной из таких девочек была юная Алекса», — передает слова звездного продюсера портал «МУЗ-ТВ».
Отметим, что в этом году нашумевшему шоу «Фабрика звезд» исполняется 20 лет. Лина Арифулина являлась директором музыкального проекта.