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1 час назад

Две маски сняты: кто покинул шоу «Аватар» в четвертом выпуске?

Popcake.tv

Популярное шоу «Аватар» продолжается! Участников все меньше, а жюри становится все сложнее. В новом выпуске выбыло два персонажа, но зато появился Кощей Бессмертный.

Две маски сняты: кто покинул шоу «Аватар»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Когда на сцену вышел Буратино, судьи были уверены, что за маской скрывается участник группы «Иванушки International». Все в один голос шутили про тополиный пух. Однако раскрыть все же из первой тройки решили Дюймовочку.

Жюри предположили, что там скрывается Анита Цой. Но этот вариант оказался ошибочным. А во время выступлений второй тройки между жюри полыхали страсти. Ида Галич была уверена, что за персонажем Мэри Поппинс прячется Люся Чеботина. Теледива была так уверена в своем решении, что поспорила с Батрутдиновым на поцелуй! Комик, конечно, согласился на авантюру… Вот только рассекретить жюри все-таки решили Красную шапочку. Там скрывалась певица Зара.

В конце программы на сцене появились Джин, Кощей Бессмертный и Русалочка. Последняя никак не давала покоя Марку Тишману. Он был уверен, что загадочный персонаж – Елена Воробей. И оказался прав! Вторая маска снята!

ТВ,Аватар,Ида Галич,Елена Воробей,Марк Тишман,Анита Цой,
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