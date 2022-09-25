Две маски сняты: кто покинул шоу «Аватар»

Популярное шоу «Аватар» продолжается! Участников все меньше, а жюри становится все сложнее. В новом выпуске выбыло два персонажа, но зато появился Кощей Бессмертный.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Когда на сцену вышел Буратино, судьи были уверены, что за маской скрывается участник группы «Иванушки International». Все в один голос шутили про тополиный пух. Однако раскрыть все же из первой тройки решили Дюймовочку.

Жюри предположили, что там скрывается Анита Цой. Но этот вариант оказался ошибочным. А во время выступлений второй тройки между жюри полыхали страсти. Ида Галич была уверена, что за персонажем Мэри Поппинс прячется Люся Чеботина. Теледива была так уверена в своем решении, что поспорила с Батрутдиновым на поцелуй! Комик, конечно, согласился на авантюру… Вот только рассекретить жюри все-таки решили Красную шапочку. Там скрывалась певица Зара.