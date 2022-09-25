Нагиев сменил Маслякова в роли ведущего КВН

Именитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона в Клубе веселых и находчивых (КВН). Вечером в субботу, 24 сентября, Первый канал показал в эфире стартовую игру в новом сезоне телепередачи.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В эфире генеральный директор телеканала Константин Эрнст взял приветственное слово. Он заявил, что в будущем бессменный ведущий Александр Масляков вернется к трибуне ведущего, однако сейчас его заменит другой человек.

— Мэтр немного приболел и просил игры 1/8 сезона в 2022 году провести своих друзей, людей, для которых КВН — программа родная, игра, которую любят с самого детства, — сказал Эрнст.

По словам функционера, товарищи Маслякова «всей душой откликнулись» на его просьбу. Гендиректор Первого канала заметил, что основатель КВН выбрал себе в качестве замены «одного малоизвестного, но подающего большие надежды ведущего». После этого на сцене появился Дмитрий Нагиев, пишет РИА Новости.