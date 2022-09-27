Продюсер заявил, что с ТВ исчезнут "наколотые ботоксом девушки"

Рассказ о судьбе звезд, по его словам, останется. «Но это будут не танцы на костях, а скорее романистика, которая вызывает сопереживание. Но вот условно тиктоковские темы, например про руки-базуки, конечно, уйдут. В контексте сегодняшней жизни напыщенные звезды, всякие наколотые ботоксом и разукрашенные девушки уже не вызывают интереса», — сказал он.

Популярные звезды ток-шоу Анна Калашникова и Прохор Шаляпин, по мнению Митрошенкова, пойдут разными путями. «Я знаю, что Анна нашла себя в новой телевизионной викторине. Пробы показали, что там она очень органична. Ей наконец не придется комментировать события, связанные с жизнью Софии Ротару и Аллы Пугачевой», — сказал он. А вот история с Прохором Шаляпиным кажется продюсеру грустной. «На мой взгляд, он просто прожигает жизнь, хотя у него прекрасный голос. По тембру он напоминает голос Петра Лещенко. Я как-то уговорил его на одном концерте спеть несколько песен из репертуара Петра Лещенко; в итоге голос и образ совпали настолько, что зал просто ревел. Вот его путь, а не скандалы, высосанные из пальца», — заключил он.