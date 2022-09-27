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39 минут назад

Продюсер заявил, что с ТВ исчезнут "наколотые ботоксом девушки" и "руки-базуки"

Газета.Ru

Телепродюсер Александр Митрошенков («Спокойной ночи, малыши!», «Песни от всей души») рассказал, как изменится телевидение в ближайшее время. Его слова приводит mk.ru.

Продюсер заявил, что с ТВ исчезнут "наколотые ботоксом девушки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рассказ о судьбе звезд, по его словам, останется. «Но это будут не танцы на костях, а скорее романистика, которая вызывает сопереживание. Но вот условно тиктоковские темы, например про руки-базуки, конечно, уйдут. В контексте сегодняшней жизни напыщенные звезды, всякие наколотые ботоксом и разукрашенные девушки уже не вызывают интереса», — сказал он.

Популярные звезды ток-шоу Анна Калашникова и Прохор Шаляпин, по мнению Митрошенкова, пойдут разными путями. «Я знаю, что Анна нашла себя в новой телевизионной викторине. Пробы показали, что там она очень органична. Ей наконец не придется комментировать события, связанные с жизнью Софии Ротару и Аллы Пугачевой», — сказал он. А вот история с Прохором Шаляпиным кажется продюсеру грустной. «На мой взгляд, он просто прожигает жизнь, хотя у него прекрасный голос. По тембру он напоминает голос Петра Лещенко. Я как-то уговорил его на одном концерте спеть несколько песен из репертуара Петра Лещенко; в итоге голос и образ совпали настолько, что зал просто ревел. Вот его путь, а не скандалы, высосанные из пальца», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Александр Масляков вернется в КВН будет судить одну из игр высшей лиги.

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