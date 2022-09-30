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2 часа назад

Участница «Пацанок» столкнулась с разладом в семье после проекта

Слово и Дело

Телеканал «Пятница» представил новый сезон проекта «Пацанки». После первой недели обучения шоу покинула участница из Курска Юлия Чикина.

Участница «Пацанок» столкнулась с разладом в семье после проекта
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Девушка приехала на проект с целью проработать детские травмы и побороть депрессию. Но не успела «пацанка» начать меняться, как ее участие в шоу закончилось, пишет StarHit.

Юлия призналась, что ей было непросто открываться, находясь все время под камерами. Но она не побоялась рассказать на широкую аудиторию свою историю. Однако принять правду смогли не все.

«Друзья порадовались, сказали, что это очень круто и классно. А близкие родственники — мама, папа, бабушка… Изначально тоже радовались. Потом их отношение изменилось. Я им объяснила перед проектом, что буду говорить всю правду: хотите обижайтесь, хотите нет. Если решите отвернуться от меня — пожалуйста. В итоге мой отец так и сделал. Мы больше не общаемся, он на меня в обиде. Сказал мне, что я опозорила его на всю страну. Типа он значимый и уважаемый человек, а я его своей правдой унизила и опозорила. Так мне объяснила бабушка», — рассказала Чикина.

За время участия в «Пацанках» Юлия Чикина приняла для себя важное решение. Она собирается и дальше работать над собой с помощью психолога проекта Любови Розенберг.

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