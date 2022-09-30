Участница «Пацанок» столкнулась с разладом в семье после проекта

«Друзья порадовались, сказали, что это очень круто и классно. А близкие родственники — мама, папа, бабушка… Изначально тоже радовались. Потом их отношение изменилось. Я им объяснила перед проектом, что буду говорить всю правду: хотите обижайтесь, хотите нет. Если решите отвернуться от меня — пожалуйста. В итоге мой отец так и сделал. Мы больше не общаемся, он на меня в обиде. Сказал мне, что я опозорила его на всю страну. Типа он значимый и уважаемый человек, а я его своей правдой унизила и опозорила. Так мне объяснила бабушка», — рассказала Чикина.