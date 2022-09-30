Коллега Нагиева рассказала, чем занимается шоумен вместо “Голоса”

Этим летом многих поклонников шоу “Голос” неприятно удивила новость об уходе Дмитрия Нагиева из проекта. Портал Prozvezd.info смог добиться комментария от коллеги артиста (ее имя не называется). Она раскрыла, где сейчас находится Нагиев и чему посвящает время.
По словам коллеги Дмитрия Нагиева, взять паузу ведущий и актер захотел сам. Никто не принуждал его к этому.
“Дима взял академический отпуск сразу на год! Из эфира пока ушел”, — отметила она.
Собеседница добавила, что Нагиев не планирует покидать страну. Тем более, что сейчас у него появилось время на реализацию своих проектов. Каких именно – коллега не уточнила. Известно, что Дмитрий продолжает играть в театре. Ранее мы писали о том, как артиста едва не погубила упавшая декорация.