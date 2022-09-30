СМИ: принято окончательное решение по поводу выхода программы «Вечерний Ургант»

Одно из самых рейтинговых шоу Первого канала « Вечерний Ургант» не выходит на экраны с 25 февраля этого года. Еще весной Ксения Собчак со ссылкой на свои источники утверждала, что программу решили закрыть. Однако тогда Первый канал эти слухи опроверг и отметил, что шоу скоро вернется на телеэкраны.

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Позже была информация от двух инсайдеров из мира российского телевидения: журналист Роман Супер писал, что генеральный директор телеканала Константин Эрнст уговорил Урганта вернуться, а актриса Лариса Бравицкая заявляла, что Иван работает над новым проектом. Сам ведущий развлекательного шоу все это время то уезжал, то возвращался в страну, но о любимом миллионами шоу больше известий не было.