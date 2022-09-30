Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
21 минуту назад

Принято окончательное решение по поводу выхода программы «Вечерний Ургант»

Super.ru

Одно из самых рейтинговых шоу Первого канала « Вечерний Ургант» не выходит на экраны с 25 февраля этого года. Еще весной Ксения Собчак со ссылкой на свои источники утверждала, что программу решили закрыть. Однако тогда Первый канал эти слухи опроверг и отметил, что шоу скоро вернется на телеэкраны.

СМИ: принято окончательное решение по поводу выхода программы «Вечерний Ургант»
Фото: Super.ruSuper.ru

Позже была информация от двух инсайдеров из мира российского телевидения: журналист Роман Супер писал, что генеральный директор телеканала Константин Эрнст уговорил Урганта вернуться, а актриса Лариса Бравицкая заявляла, что Иван работает над новым проектом. Сам ведущий развлекательного шоу все это время то уезжал, то возвращался в страну, но о любимом миллионами шоу больше известий не было.

Сегодня наконец появилась новая информация и, кажется, уже окончательная — снова от журналиста Романа Супера. В своем телеграм-канале он сообщил: «Программа «Вечерний Ургант» на Первом канале де-факто перестала существовать. Формат закрыт». Звучит убедительно.

ТВ,Роман Супер,Константин Эрнст,Ксения Собчак,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители