Психолог объяснил любовь россиян к скандальным ток-шоу

Для многих просмотр шоу, в которых показываются проблемы других людей, дает мнимое ощущение собственной успешности. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог и коуч Александр Кичаев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам психолога, интерес людей к такого рода шоу легко объяснить: это позволяет им почувствовать себя увереннее в этой жизни. При просмотре шоу у них возникает мысль: «А у меня все-таки не так все плохо. Пусть у меня тоже муж алкоголик и дети неприкаянные, но все еще не дошло до того уровня, в котором оказались эти герои», отметил специалист.

Такой эффект можно назвать оптимизмом на чужом горе, подчеркнул Кичаев.

— Люди, сами того не желая, считают себя более удачливыми, сравнивают худшее с еще более худшим, — объяснил специалист.

С целью получить аналогичное ощущение многие смотрят мелодраматические сериалы, рассказал собеседник «ВМ».

— Например, многим нравятся сериалы, в которых девушка встречает принца и у них все хорошо складывается. Но здесь другой психологический эффект, это ощущение веры в чудо и сладкий мазохизм: «Я, к сожалению, принца не встретила, но, может быть, моя дочка встретит». Такой перенос на тех, у кого еще есть шанс, — заключил Кичаев.