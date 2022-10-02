На экраны выйдет новое реалити-шоу «МечтаЮ» об исполнении желаний

Solovyov Production в лице режиссера Тимура Соловьева и генерального продюсера Евгении Сергеенковой снимают реалити-шоу, где исполняются самые невероятные мечты. Съемка одного из сюжетов прошла в формате мероприятия при поддержке Администрации Москвы. На акцию были приглашены жители города. В съемочном процессе также приняла участие Ольга Бузова.
На площадке Aero Base на аэродроме Мячково состоялась съемка нового реалити шоу «МечтаЮ» от SOLOVYOV PRODUCTION специально для Телеканала «Ю». По идее проекта – телеканал исполнит самые заветные мечты участниц со всей России.
«В проекте мы стараемся воплощать, в первую очередь, не материальные мечты, а те, которые помогают людям начать новую жизнь. С каждой участницей мы проходим путь из точки А до точки Б, помогая прийти туда, где мечта превращается в реальность, где героиня просыпается с желанием идти на работу и отдаваться любимому делу. Мы надеемся, что благодаря такому проекту мы сможем сделать все больше девушек счастливыми, ведь это так важно — находиться в гармонии с сами собой и заниматься любимым делом», — прокомментировала генеральный продюсер телепроекта Евгения Сергеенкова.
Съемочный день прошел в формате мероприятия, куда были приглашены жители города Москвы. Гостям представилась возможность окунуться в съемочный процесс настоящего реалити-шоу, где исполняются мечты!
«По сюжету нам важно не только показать историю перевоплощения героинь, но и показать, что с ними стало после. И, как правило, эти девушки приходят к новому образу жизни и мы рады, что наш проект этому способствует», — прокомментировал основатель и режиссер SOLOVYOV PRODUCTION Тимур Соловьев.
Ведущей проекта стала основательница сети модельных агентств Mary Way, модель и телеведущая Мария Бабкина, которая помогает каждой участнице прийти к своей мечте. Мария сама прошла через этот путь, и в каждой серии делится с участницей своим опытом и помогает не свернуть с намеченного пути.
«Я сама родом из маленького города, и мой путь был непростой: постоянные отказы в модельных агентствах, частые упреки, что я не формат. Важно в этой ситуации не сдаваться и не предавать свою мечту», — поделилась модель, телеведущая Мария Бабкина.
Проект уже получил более 500 заявок, и в ноябре зрители Телеканала «Ю» увидят, как исполняются самые разнообразные мечты участниц!