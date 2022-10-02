На экраны выйдет новое реалити-шоу «МечтаЮ» об исполнении желаний

«В проекте мы стараемся воплощать, в первую очередь, не материальные мечты, а те, которые помогают людям начать новую жизнь. С каждой участницей мы проходим путь из точки А до точки Б, помогая прийти туда, где мечта превращается в реальность, где героиня просыпается с желанием идти на работу и отдаваться любимому делу. Мы надеемся, что благодаря такому проекту мы сможем сделать все больше девушек счастливыми, ведь это так важно — находиться в гармонии с сами собой и заниматься любимым делом», — прокомментировала генеральный продюсер телепроекта Евгения Сергеенкова.