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2 часа назад

Чеботина рассказала о сложностях участия в «Шоу Аватар»

Слово и Делоиещё 1

Российская певица Люся Чеботина рассказала в соцсетях о сложностях участия в «Шоу Аватар», в котором она была в образе Мэри Поппинс.

Чеботина рассказала о сложностях участия в «Шоу Аватар»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда в проекте исполнила песню Нюши «Вою на Луну» в народной манере. Исполнительница призналась, что ей было сложно скрывать от коллег свое участие в шоу. Например,ей приходилось хранить тайну от своей подруги блогера Иды Галич, которая является членом жюри на проекте — было трудно постоянно шептаться на площадке и прятаться.

В новом выпуске «Шоу Аватар» был раскрыт участник, который скрывался за образом сказочной Мэри Поппинс. Этим артистом и оказалась певица Люся Чеботина. Она поблагодарилавсю команду проекта.

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