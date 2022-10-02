Чеботина рассказала о сложностях участия в «Шоу Аватар»

Российская певица Люся Чеботина рассказала в соцсетях о сложностях участия в «Шоу Аватар», в котором она была в образе Мэри Поппинс.

Звезда в проекте исполнила песню Нюши «Вою на Луну» в народной манере. Исполнительница призналась, что ей было сложно скрывать от коллег свое участие в шоу. Например,ей приходилось хранить тайну от своей подруги блогера Иды Галич, которая является членом жюри на проекте — было трудно постоянно шептаться на площадке и прятаться.