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1 час назад

Николай Цискаридзе рассказал о “чудовищной борьбе” за место ведущего Первого канала

Мира Маркина

Николай Цискаридзе, артист балета и ректор Академии балета имени Вагановой, стал гостем YouTube-шоу Юлии Меньшовой “Сама Меньшова”. В беседе с ведущей он рассказал, как относится к работе на Первом канале и что происходит за кулисами “Сегодня вечером” сейчас.

Цискаридзе раскрыл правду о своей работе на Первом канале
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Цискаридзе отметил, что приглашение стать ведущим программы “Сегодня вечером” было для него символом доверия и неожиданностью. Но сам бы он не стал предлагать свою кандидатуру на эту роль.

“Чтобы я на такое рассчитывал? Клянусь – мечты такой не было. Примерить себя никак не мог”, — рассказал артист.

Он также поделился, что знает о других претендентах на роль ведущего этой программы.

“Борьба чудовищная за это место не прекращается”, – подчеркнул Николай.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему Цискаридзе остается холостяком.

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