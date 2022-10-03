Цискаридзе раскрыл правду о своей работе на Первом канале

Николай Цискаридзе, артист балета и ректор Академии балета имени Вагановой, стал гостем YouTube-шоу Юлии Меньшовой “Сама Меньшова”. В беседе с ведущей он рассказал, как относится к работе на Первом канале и что происходит за кулисами “Сегодня вечером” сейчас.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Цискаридзе отметил, что приглашение стать ведущим программы “Сегодня вечером” было для него символом доверия и неожиданностью. Но сам бы он не стал предлагать свою кандидатуру на эту роль.

“Чтобы я на такое рассчитывал? Клянусь – мечты такой не было. Примерить себя никак не мог”, — рассказал артист.

Он также поделился, что знает о других претендентах на роль ведущего этой программы.