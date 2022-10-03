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48 минут назад

Кто такая Раиса Дмитренко, победившая в «Голосе 60+»

РИА "ФедералПресс"

Вчера стало известно имя победительницы пятого сезона «Голос 60+» – ей стала Раиса Дмитренко. Рассказываем, что известно о женщине на сегодняшний день.

Кто такая Раиса Дмитренко, победившая в «Голосе 60+»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Раиса Дмитренко представляла команду Елены Ваенги», – пишут медиа.

Детство и юность

Раиса (Рахиля) Дмитренко родилась в 1949 году. Она полюбила музыку в раннем возрасте.

Дмитренко – девичья фамилия артистки, которую она отказалась менять, даже выйдя замуж.

После школы окончила Николаевское культурно-просветительское училище, а затем поступила в «Гнесинку». В столице она часто бывала в Доме композиторов и видела многих известных артистов.

Карьера

Раиса Дмитренко является лауреатом многочисленных джазовых фестивалей. Также она имеет два высших образования по направлениям «Академический вокал» и «Эстрадно-джазовое пение».

Певица успела поработать в одесской, сухумской и московской филармониях, а также в московском объединении музыкальных ансамблей. Раиса Дмитренко – одна из исполнителей оригинальной аудиоверсии рок-оперы «Юнона и Авось».

В 1980-х годах начала пробовать себя в качестве актрисы. Снималась в таких проектах, как «Система «Ниппель», «По горячим следам – 2», «Карпов. Сезон третий» и других.

Сейчас артистка на пенсии. Иногда выступает в джазовых клубах.

«Голос 60+»

Раиса Дмитренко весь сезон уверенно чувствовала себя на сцене шоу. На слепых прослушиваниях Елена Ваенга, которая потом стала наставницей артистки, повернулась последней.

Члены жюри не скрывали своего восторга от пения Раисы. Да и в целом ее участие в «Голосе» оказалось очень удачным.

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