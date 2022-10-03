Кто такая Раиса Дмитренко, победившая в «Голосе 60+»

Вчера стало известно имя победительницы пятого сезона «Голос 60+» – ей стала Раиса Дмитренко. Рассказываем, что известно о женщине на сегодняшний день.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Раиса Дмитренко представляла команду Елены Ваенги», – пишут медиа.

Детство и юность

Раиса (Рахиля) Дмитренко родилась в 1949 году. Она полюбила музыку в раннем возрасте.

Дмитренко – девичья фамилия артистки, которую она отказалась менять, даже выйдя замуж.

После школы окончила Николаевское культурно-просветительское училище, а затем поступила в «Гнесинку». В столице она часто бывала в Доме композиторов и видела многих известных артистов.

Карьера

Раиса Дмитренко является лауреатом многочисленных джазовых фестивалей. Также она имеет два высших образования по направлениям «Академический вокал» и «Эстрадно-джазовое пение».

Певица успела поработать в одесской, сухумской и московской филармониях, а также в московском объединении музыкальных ансамблей. Раиса Дмитренко – одна из исполнителей оригинальной аудиоверсии рок-оперы «Юнона и Авось».

В 1980-х годах начала пробовать себя в качестве актрисы. Снималась в таких проектах, как «Система «Ниппель», «По горячим следам – 2», «Карпов. Сезон третий» и других.

Сейчас артистка на пенсии. Иногда выступает в джазовых клубах.

«Голос 60+»

Раиса Дмитренко весь сезон уверенно чувствовала себя на сцене шоу. На слепых прослушиваниях Елена Ваенга, которая потом стала наставницей артистки, повернулась последней.