Меньшова объяснила, почему отказалась вернуться в «Сегодня вечером»

«Скажу тем, кто за меня волновался. Я сама ушла из программы "Сегодня вечером" задолго до прихода Коли туда. Прямо скажем — за два года. Более того, мне поступило предложение о возвращении в программу. Но это был мой выбор. Я не пошла, потому что у меня уже случился YouTube-канал, и я подумала, что хочу его развивать. Это было два параллельных, совпавших события», — рассказала она в эфире YouTube-канала «Сама Меньшова».