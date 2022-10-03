Меньшова объяснила, почему отказалась вернуться в «Сегодня вечером»

Телеведущая Юлия Меньшова высказалась о работе в программе «Сегодня вечером». Передача выходит на Первом канале.
Меньшова призналась, что отказалась возвращаться в программу в роли ведущей из-за собственного YouTube-канала. Знаменитость не смогла бы в полной мере уделять внимание двум проектам.
«Скажу тем, кто за меня волновался. Я сама ушла из программы "Сегодня вечером" задолго до прихода Коли туда. Прямо скажем — за два года. Более того, мне поступило предложение о возвращении в программу. Но это был мой выбор. Я не пошла, потому что у меня уже случился YouTube-канал, и я подумала, что хочу его развивать. Это было два параллельных, совпавших события», — рассказала она в эфире YouTube-канала «Сама Меньшова».
Меньшова вела программу совместно в Максимом Галкиным (Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России). После она решила добровольно уйти из проекта.