Выяснились подробности о новом шоу «Маска. Танцы»

«Я работал в эстрадном театре, поэтому все, что ярко, весело и по-доброму, мне особенно близко. А костюмы здесь классные! Подумываю попросить себе Щетку после ухода этого героя из шоу. Я бы этот костюм использовал и на выступлениях, и в театре, и где только можно», — рассказал Музыченко.