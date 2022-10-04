Выяснились подробности о новом шоу «Маска. Танцы»

9 октября на телеканале СТС стартует новый проект «Маска. Танцы».
Уже известно, что в танцевальном конкурсе поучаствуют 14 звезд-участников, скрывающихся под причудливыми костюмами. Так, знаменитости будут выступать в следующих образах: Зебра, Лягушка, Гадюка, Сова, Снежный барс, Щетка, Черный лебедь, Пугало, Дискошар, Божья коровка, Морской конек, Попкорн, Сатурн и Свекла. Костюмы создавались художниками четыре месяца и каждая деталь образа была тщательно проработана. Главной задачей было сделать объемные костюмы комфортными в носке, чтобы герои могли свободно двигаться.
В шоу предусмотрено пять членов жюри. На этот раз судьи будут разноплановые. Среди них будет хореограф Егор Дружинин, шоумен Сергей Светлаков, артист Тимур Родригез, певица Клава Кока и актриса Мария Горбань.
Выбор ведущего шоу также удивит многих. Новое шоу будет вести фронтмен группы The Hatters, известный видеоблогер из команды «КликКлак» Юрий Музыченко.
Съемочный процесс нового шоу ведущему пришелся по вкусу:
«Я работал в эстрадном театре, поэтому все, что ярко, весело и по-доброму, мне особенно близко. А костюмы здесь классные! Подумываю попросить себе Щетку после ухода этого героя из шоу. Я бы этот костюм использовал и на выступлениях, и в театре, и где только можно», — рассказал Музыченко.
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