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4 часа назад

Азамат Мусагалиев рассказал, что КВН помогает юмористам

Мария Каткова

Комик Азамат Мусагалиев раскрыл плюсы участия в программе КВН. Об этом он сообщил в интервью Main Event Podcast, которое было опубликовано на YouTube-канале.

Мусагалиев рассказал, чем оказался полезен КВН
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Мусагалиев признался, что может назвать программу "частной академией телевидения", так как участники спустя несколько съемок начинают понимать, как устроен весь процесс. Кроме того, по мнению комика, КВНщики постоянно совершенствуют свои знания и получают серьезный опыт работы.

Комик привел пример из своего опыта. Он отметил, что авторы, которые никогда не работали в КВН, получают серьезный стресс, если их просят внести много правок. При этом, те, кто прошел школу "Клуба Веселых и Находчивых", относятся к этому гораздо проще.

Ранее сообщалось, что комик Олег Верещагин рассказал об уходе из Comedy Club.

ТВ,Азамат Мусагалиев,Олег Верещагин,
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