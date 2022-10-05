Телеведущий Корчевников объяснил слезы в прямом эфире

«Я плакал, говоря не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьется и умирает. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, — невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше», — пояснил ведущий.