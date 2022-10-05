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26 минут назад

Юлия Меньшова рассказала, почему она не вернулась в "Сегодня вечером" и связан ли с этим Цискаридзе

Суть событий

Решение пригласить Николая Цискаридзе на роль ведущего шоу "Сегодня вечером" наделало в своем время немало шума. Возник слух, что артист даже "подсидел" прежнюю ведущую Юлию Меньшову. Сам же он утверждает, что за это место до сих пор ведется борьба.

Меньшова рассказала, почему не вернулась в "Сегодня вечером"
Фото: Суть событийСуть событий

По словам Николая Цискаридзе, когда его пригласили стать ведущим, программа уже несколько месяцев не выходила в эфир. Ппредложение поступило от команды шоу, поскольку он неоднократно принимал в ней участие в качестве гостя.

"Вся группа посовещалась, и вот они просят меня это сделать, потому что просто им хочется, чтобы вышла программа, потому что они ничего не делают уже больше двух месяцев", - рассказал он в интервью Юлии Меньшовой.

А потом, как рассказал артист, выяснилось, что за это место была "чудовищная борьба", которая, вероятно, ведется до сих пор. Причем на роль ведущего, по его словам, претендовали довольно именитые деятели, однако имен он называть не стал.

"Я просто услышал, какие люди, кто. Я был очень удивлен, потому что мне бы никогда не пришло в голову позвонить и сказать, вот возьмите меня", - поделился он.

Юлия Меньшова в свою очередь воспользовалась случаем, чтобы развеять слух о своих попытках вернуться в шоу. Возникли домыслы, будто она пыталась вернуться в шоу, но ей не удалось сделать это из-за Николая Цискаридзе. Но, по ее словам, все было совсем не так. Из передачи она ушла довольно давно, за два года до его прихода. Ей действительно предлагали вернуться, но к тому моменту у нее уже был собственный YouTube-канал. Она решила, что больше заинтересована в его развитии.

"Это был мой выбор, я не пошла", - заверила Юлия Меньшова.

ТВ,Николай Цискаридзе,Юлия Меньшова,
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