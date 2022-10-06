Актриса Горбань высказалась о судействе на шоу «Маска. Танцы»

Премьера нового танцевального проекта состоится 9 октября на телеканале СТС. В ходе программы члены жюри получают подсказки и пытаются угадать, кто стоит перед ними на сцене, ведь лица конкурсантов скрыты. Одно из судейских кресел занимает и актриса.

Горбань призналась, что для нее это новый опыт, так как до этого она была только участницей телешоу. Знаменитость отметила, что это очень большая ответственность и, вероятно, она будет самым добрым членом жюри.