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3 часа назад

Владимир Маркони провел КВН вместо Александра Маслякова и поделился впечатлениями

Мария Кимакович

Телеведущий заменил Александра Маслякова на 1\4 финала Первой лиги КВН в Перми и рассказал о своих эмоциях во время эфира на радио «Юмор ФМ».

Владимир Маркони провел КВН вместо Маслякова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Маркони, ему было интересно посмотреть, в каком состоянии находится КВН сейчас. Телеведущий признался, что все оказалось на высшем уровне, а побывать на месте ведущего популярной игры ему было очень приятно.

Напомним, что по состоянию здоровья бессменный ведущий КВН Александр Масляков в этом году не может проводить игры, поэтому его временно заменяют другие ведущие и актеры. Сам же Масляков с осени выступает в новой для него роли на играх — он стал членом жюри.

Ранее Мусагалиев рассказал, чем оказался полезен КВН.

ТВ,Владимир Маркони,Александр Масляков,
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