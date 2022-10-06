Владимир Маркони провел КВН вместо Маслякова

Телеведущий заменил Александра Маслякова на 1\4 финала Первой лиги КВН в Перми и рассказал о своих эмоциях во время эфира на радио «Юмор ФМ».
По словам Маркони, ему было интересно посмотреть, в каком состоянии находится КВН сейчас. Телеведущий признался, что все оказалось на высшем уровне, а побывать на месте ведущего популярной игры ему было очень приятно.
Напомним, что по состоянию здоровья бессменный ведущий КВН Александр Масляков в этом году не может проводить игры, поэтому его временно заменяют другие ведущие и актеры. Сам же Масляков с осени выступает в новой для него роли на играх — он стал членом жюри.