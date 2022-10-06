Ильиных заплакала во время первого интервью на "Ледниковом периоде"

"Я не видела, как упал Егор. Но это нормально, нестрашно. Это тяжелый номер, и абсолютно неважно сейчас, что были падения, помарки. Эту программу было тяжело катать морально. Каждая мама, каждая женщина ждет своего человека с фронта. Даже если бы мы оба лежали на льду, все равно была бы рада, что мы прокатали этот номер. Спасибо за эту возможность", -