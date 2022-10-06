Ильиных заплакала во время первого интервью на "Ледниковом периоде"

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях фигуристка Елена Ильиных расплакалась во время первого интервью нового сезона телешоу "Ледниковый период".
Ведущая проекта Анна Щербакова попросила Ильиных прокомментировать с профессиональной точки зрения падение ее партнера Егора Бероева во время их первого выступления. Отвечая на этот вопрос, Ильиных заплакала и с трудом договорила сквозь слезы.
"Я не видела, как упал Егор. Но это нормально, нестрашно. Это тяжелый номер, и абсолютно неважно сейчас, что были падения, помарки. Эту программу было тяжело катать морально. Каждая мама, каждая женщина ждет своего человека с фронта. Даже если бы мы оба лежали на льду, все равно была бы рада, что мы прокатали этот номер. Спасибо за эту возможность", -
передает слова Ильиных корреспондент "Газеты.Ru".
Ильиных и Бероев выступили в первом эпизоде "Ледникового периода" под композицию Полины Гагариной "Кукушка". Также в номер были включены фрагменты стихотворения Константина Симонова "Жди меня", которое зачитал друг Бероева, находящийся на фронте. Илья Авербух предупредил об этом членов жюри перед прокатом.
Телеведущая Елена Летучая призналась, что это помогло создать атмосферу выступления, которая вызвала сильные эмоции. Шоумен Дмитрий Хрусталев отметил, что "это номер с надрывом, с нервом. Это номер о том, что жизнь все равно будет продолжаться и в жизни всегда будет любовь".