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28 минут назад

Актриса Яна Поплавская раскрыла сложности работы на ТВ

Мария Иглина

Советская и российская актриса Яна Поплавская рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время работы на телевидении. Подробностями артистка поделилась в интервью для YouTube-канала "Алена, блин!".

"Билась как рыба об лед": Поплавская о сложностях работы на ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса призналась, что волновалась и нервничала, когда стала ведущей программы "Времечко":

"Естественно, для меня было все ново, да, к камере я привыкла, она вот, родная… А тут прямой эфир. Без права на ошибку. Волновалась, нервничала и так далее".

Поплавская также вспомнила, как ее отец, журналист Евгений Поплавский, назвал ее первое появление в прямом эфире "ужасным", сочтя, что дочь "играла роль" в студии. Кроме этого, тогдашний ведущий передачи Игорь Васильков однажды за спиной назвал актрису "подставкой под микрофон".

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И после этого Поплавская решила отправиться на обучение тележурналистике:

"У них уходило два часа на монтаж, у меня четыре. На закадровый текст у них уходило, например, час-полтора, у меня четыре. Я билась как рыба об лед".

Ранее Владимир Маркони провел КВН вместо Маслякова.

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