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1 час назад

Башаров переоденется в гейшу в новом "Ледниковом периоде"

Газета.Ru

В Москве 6 октября стартовали съемки нового сезона шоу "Ледниковый период". Как сообщает портал Teleprogramma.pro, для своего нового номера Марат Башаров переоденется в костюм японской женщины.

Башаров переоденется в гейшу в новом "Ледниковом периоде"
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Новый сезон проекта получил название "Снова вместе". В нем примут участие самые яркие герои предыдущих выпусков. Марат Башаров был победителем шоу - он стал чемпионом в самом первом сезоне программы.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказала претензии судьям после первого выступления с Даней Милохиным в новом сезоне "Ледникового периода". "Хочу спросить у судей. Что же нужно было сделать, чтобы получить все максимальные оценки за технику? Мы сделали верхнюю поддержку на одной руке", — сказала Медведева в интервью ведущей Анне Щербаковой.

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