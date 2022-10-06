Башаров переоденется в гейшу в новом "Ледниковом периоде"

Новый сезон проекта получил название "Снова вместе". В нем примут участие самые яркие герои предыдущих выпусков. Марат Башаров был победителем шоу - он стал чемпионом в самом первом сезоне программы.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказала претензии судьям после первого выступления с Даней Милохиным в новом сезоне "Ледникового периода". "Хочу спросить у судей. Что же нужно было сделать, чтобы получить все максимальные оценки за технику? Мы сделали верхнюю поддержку на одной руке", — сказала Медведева в интервью ведущей Анне Щербаковой.