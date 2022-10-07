Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
3 часа назад

Зрители возмутились показом ток-шоу «Беременна в 16» в кинотеатрах России

2x2.su

Ток-шоу представят в 60 кинотеатрах России за неделю до премьеры на телевидении. На больших экранах зрители смогут увидеть четыре серии нового сезона шоу «Беременна в 16». Увидеть свежие выпуски посчастливится жителям Москвы, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга и других городов РФ. Таким образом телеканал «Ю», который транслирует передачу, решил отметить свой 10-летний юбилей. Россияне посчитали эту инициативу странной.

Зрители возмутились показом ток-шоу «Беременна в 16» в кинотеатрах
Фото: 2x2.su2x2.su

«И кто на это пойдёт, если можно в интернете бесплатно посмотреть?»

«Это чтобы доказать, что беременность в 16 – хорошо?»

«Хахах, давайте ещё в 3D, чтобы весь процесс родов было видно».

«Вот они, духовные скрепы».

«О, орали везде «традиционные ценности», вот и пожинайте плоды», - пишут в Сети.

Между тем будущий показ уже прокомментировали в Совете Федерации. Власти, мягко говоря, не рады такому решению телеканала, пишет издание «Подъём».

В частности, член комитета по социальной политике Владимир Круглый считает, что передача популяризирует раннюю беременность и показывать такое в кинотеатрах точно не стоит. Политик назвал происходящее «запределом».

«Нельзя такого допускать, тем более в кинотеатрах. Только этого нам не хватало!» - заявил Владимир Круглый.

Возможно, после столь категоричной реакции властей показ ток-шоу в кино решат отменить.

ТВ,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители