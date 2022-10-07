Зрители возмутились показом ток-шоу «Беременна в 16» в кинотеатрах

Ток-шоу представят в 60 кинотеатрах России за неделю до премьеры на телевидении. На больших экранах зрители смогут увидеть четыре серии нового сезона шоу «Беременна в 16». Увидеть свежие выпуски посчастливится жителям Москвы, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга и других городов РФ. Таким образом телеканал «Ю», который транслирует передачу, решил отметить свой 10-летний юбилей. Россияне посчитали эту инициативу странной.
«И кто на это пойдёт, если можно в интернете бесплатно посмотреть?»
«Это чтобы доказать, что беременность в 16 – хорошо?»
«Хахах, давайте ещё в 3D, чтобы весь процесс родов было видно».
«Вот они, духовные скрепы».
«О, орали везде «традиционные ценности», вот и пожинайте плоды», - пишут в Сети.
Между тем будущий показ уже прокомментировали в Совете Федерации. Власти, мягко говоря, не рады такому решению телеканала, пишет издание «Подъём».
В частности, член комитета по социальной политике Владимир Круглый считает, что передача популяризирует раннюю беременность и показывать такое в кинотеатрах точно не стоит. Политик назвал происходящее «запределом».
«Нельзя такого допускать, тем более в кинотеатрах. Только этого нам не хватало!» - заявил Владимир Круглый.
Возможно, после столь категоричной реакции властей показ ток-шоу в кино решат отменить.