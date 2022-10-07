Авербух рассказал, зачем пригласил Арзамасову в "Ледниковый период"

В новом сезоне программы "Ледниковый период" примет участие супруга Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова. Фигурист рассказал, какое участие она будет принимать в шоу. Об этом сообщает StarHit.
Как пояснил Авербух, участие Арзамасовой не планировалось, так как она занята в кино и театре. Однако необходимо было подобрать партнершу фигуристу Никите Кацалапову. Из-за того, что у него была травма спины, необходимо было найти в пару девушку с низким весом. В итоге ей стала Арзамасова.
Авербух также рассказал, что их ребенок во время съемок находится с няней или бабушками. Однако не исключил, что скоро он будет проводить время на площадке.
Ранее сообщалось, что стала известна судьба шоу “Ледниковый период”.