Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
30 минут назад

Илья Авербух рассказал, зачем пригласил Елизавету Арзамасову в "Ледниковый период"

Мария Каткова

В новом сезоне программы "Ледниковый период" примет участие супруга Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова. Фигурист рассказал, какое участие она будет принимать в шоу. Об этом сообщает StarHit.

Авербух рассказал, зачем пригласил Арзамасову в "Ледниковый период"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснил Авербух, участие Арзамасовой не планировалось, так как она занята в кино и театре. Однако необходимо было подобрать партнершу фигуристу Никите Кацалапову. Из-за того, что у него была травма спины, необходимо было найти в пару девушку с низким весом. В итоге ей стала Арзамасова.

Авербух рассказал, почему Арзамасова не взяла его фамилию

Авербух также рассказал, что их ребенок во время съемок находится с няней или бабушками. Однако не исключил, что скоро он будет проводить время на площадке.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба шоу “Ледниковый период”.

ТВ,Ледниковый период,Никита Кацалапов,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители