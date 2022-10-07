Бадоева вернулась к работе над шоу "Жизнь других"

Телеведущая Жанна Бадоева вернулась к съемкам шоу "Жизнь других". Соответствующий анонс появился на YouTube-канале программы.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

В нем сообщается, что первый выпуск после перерыва будет опубликован 9 октября. В нем будет рассказано о том, как свой быт ведут люди в городе Канкун в Мексике.

Шоу также вернется в эфир Первого канала. Согласно сетке телевещания, эфир пройдет 9 октября в 10:15.