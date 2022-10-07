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36 минут назад

Бадоева вернулась к работе над шоу "Жизнь других"

Мария Каткова

Телеведущая Жанна Бадоева вернулась к съемкам шоу "Жизнь других". Соответствующий анонс появился на YouTube-канале программы.

Бадоева вернулась к работе над шоу "Жизнь других"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В нем сообщается, что первый выпуск после перерыва будет опубликован 9 октября. В нем будет рассказано о том, как свой быт ведут люди в городе Канкун в Мексике.

Жанна Бадоева публично обратилась к бывшему мужу

Шоу также вернется в эфир Первого канала. Согласно сетке телевещания, эфир пройдет 9 октября в 10:15.

Перерыв в шоу начался в начале февраля. С тех пор информации о новых выпусках не было.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба шоу “Ледниковый период”.

ТВ,Жанна Бадоева,Первый канал,
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