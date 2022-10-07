Ярушин отказался кормить Малафеева на съемках "Звезд в Африке"

Во время съемок шоу "Звезды в Африке" между звездами разгорелся скандал. Стас Трушин и Вячеслав Малафеев поссорились и чуть не подрались на съемках. Теперь Трушин мстит Малафееву. Об этом сообщает StarHit.

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Ярушин рассказал, что должен был добыть еду на испытании. С задачей он справился, но вот делиться со своим врагом не захотел. Сам актер говорит, что не считает нужным помогать человеку, который ему "хаманул".