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4 часа назад

Стас Ярушин отказался кормить Вячеслава Малафеева на съемках "Звезд в Африке"

Мария Каткова

Во время съемок шоу "Звезды в Африке" между звездами разгорелся скандал. Стас Трушин и Вячеслав Малафеев поссорились и чуть не подрались на съемках. Теперь Трушин мстит Малафееву. Об этом сообщает StarHit.

Ярушин отказался кормить Малафеева на съемках "Звезд в Африке"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Ярушин рассказал, что должен был добыть еду на испытании. С задачей он справился, но вот делиться со своим врагом не захотел. Сам актер говорит, что не считает нужным помогать человеку, который ему "хаманул".

Роза Сябитова голодала четыре дня в шоу «Звезды в Африке»

Тем временем, обстановка продолжает накаляться и может привести к распаду и проигрышу команды.

Ранее сообщалось, что Цой объяснил, почему его не будет в шоу "Звезды в Африке".

ТВ,Стас Ярушин,Роза Сябитова,Вячеслав Малафеев,
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