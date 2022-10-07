Сябитова высказалась о судьбе «Давай поженимся»

Телеведущая Роза Сябитова в своем Telegram-канале выразила надежду, что шоу «Давай поженимся» вернется на российские телеэкраны после длительного перерыва.
«Я понимаю, мир изменчив, жизнь не стоит на месте, и всему есть своё начало и конец. Но уверена, то, что нам дорого и любимо, должно оставаться, хотя бы для того, чтобы дать надежду и легче пройти трудности», — написала Сябитова.
Телеведущая добавила, что ей придают сил выпуски передачи, а также поддержка зрителей и вера фанатов в скорое возвращение телешоу.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала слухи о закрытии «Давай поженимся».