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42 минуты назад

Елизавета Арзамасова снялась в откровенном ролике для Первого канала

Слово и Дело

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», снялась в рекламном ролике для программы «Ледниковый период» на Первом канале. Видео получилось откровенным, из-за чего его активно обсуждают зрители.

Арзамасова снялась в откровенном ролике для Первого канала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На кадрах сделан акцент на области груди актрисы, к которой прикасается мужчина, лицо которого не раскрывается в ролике. Руки неизвестного скользят по ключицам Елизаветы, спускаясь вниз.

Елизавета Арзамасова стала участницей нового сезона «Ледникового периода», продюсером которого выступает ее супруг фигурист Илья Авербух.

Фанаты «Ледникового периода» к рекламному ролику с Арзамосовой отнеслись по-разному. Некоторым понравилась задумка, другие же посчитали видео слишком откровенным для шоу, для просмотра которого не установлено ограничение по возрасту.

ТВ,Ледниковый период,Папина дочка,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,Первый канал,
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