Арзамасова снялась в откровенном ролике для Первого канала

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», снялась в рекламном ролике для программы «Ледниковый период» на Первом канале. Видео получилось откровенным, из-за чего его активно обсуждают зрители.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На кадрах сделан акцент на области груди актрисы, к которой прикасается мужчина, лицо которого не раскрывается в ролике. Руки неизвестного скользят по ключицам Елизаветы, спускаясь вниз.

Елизавета Арзамасова стала участницей нового сезона «Ледникового периода», продюсером которого выступает ее супруг фигурист Илья Авербух.