«Моя мечта сбывается прямо сейчас»

Блогер-миллионник Давид Манукян теперь еще и актер! Сегодня прошел его дебютный съемочный день на площадке второго сезона сериала Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!». Super удалось связаться с новоиспеченной звездой телеэкранов, чтобы расспросить, как он ощущает себя в новом амплуа и не боится ли критики.

Фото: Super.ru Super.ru

Еще вчера Дава снимал вайны в запрещенной соцсети, а сегодня играет главную роль в сериале Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!». В центре сюжета комедийного проекта — приключения вестника смерти, который оказывается на Земле, чтобы принести людям зловещее предзнаменование. Главный герой, которому не знакомы любовь, юмор и прочие радости, начинает постигать земные чувства и буквально презирать свою работу. Как Дава рассказал Super, предложение сыграть такого необычного персонажа он получил спонтанно: «Списались с Сариком в Директе, а когда договаривались о встрече, он и предложил роль» (всегда бы так). Естественно, Давид с радостью принял предложение.

На вопрос, не боится ли он критики, Давид уверенно отвечает: свой зритель найдется всегда. К тому же на мировые кинонаграды он не претендует, а заниматься любимым делом в свое удовольствие помешать никто не может.

По словам блогера, комедия — как раз тот жанр, которого сейчас не хватает в России, а в сериале Андреасяна зритель сможет обрести весь спектр «нужных» эмоций. «Сейчас то самое время, когда нужно напоминать друг другу о семейных ценностях, о том, что нужно любить и развивать веру в любовь», — рассуждает Дава. И останавливаться на одной только этой роли не планирует. Он отмечает, что у него уже есть другие предложения, о которых пока рано рассказывать.