Сабурова раскритиковали за шутки о россиянах

Блогер Мария Погребняк раскритиковала выступление комика Нурлана Сабурова в Казахстане. Своим мнением модель поделилась в своем Telegram-канале.
Юморист пошутил над приехавшими на его родину россиянами. По словам Погребняк, неправильно высмеивать людей, перед которыми выступает Сабуров в Алматы и которые платят ему деньги.
Кроме того, блогер написала, что сам комик построил свою карьеру в России, и странно в таком случае говорить о притеснении казахов:
"Это его что ли притесняют в Москве? Он же один из самых высокооплачиваемых стендап-комиков, головокружительную карьеру сделал в России. В Москве, где русских уже давно меньшинство, говорить о притеснениях должно быть стыдно Нурлану", - высказалась Погребняк.
Ранее стало известно, что выходит первый после скандала фильм с Уиллом Смитом.