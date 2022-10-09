Сабурова раскритиковали за шутки о россиянах

"Это его что ли притесняют в Москве? Он же один из самых высокооплачиваемых стендап-комиков, головокружительную карьеру сделал в России. В Москве, где русских уже давно меньшинство, говорить о притеснениях должно быть стыдно Нурлану", - высказалась Погребняк.