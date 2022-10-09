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59 минут назад

Погребняк раскритиковала Сабурова за шутки о россиянах в Казахстане

Мира Маркина

Блогер Мария Погребняк раскритиковала выступление комика Нурлана Сабурова в Казахстане. Своим мнением модель поделилась в своем Telegram-канале.

Сабурова раскритиковали за шутки о россиянах
Фото: Нурлан Сабуров/vk.comНурлан Сабуров/vk.com

Юморист пошутил над приехавшими на его родину россиянами. По словам Погребняк, неправильно высмеивать людей, перед которыми выступает Сабуров в Алматы и которые платят ему деньги.

Кроме того, блогер написала, что сам комик построил свою карьеру в России, и странно в таком случае говорить о притеснении казахов:

"Это его что ли притесняют в Москве? Он же один из самых высокооплачиваемых стендап-комиков, головокружительную карьеру сделал в России. В Москве, где русских уже давно меньшинство, говорить о притеснениях должно быть стыдно Нурлану", - высказалась Погребняк.

Ранее стало известно, что выходит первый после скандала фильм с Уиллом Смитом.

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