Корчевников сообщил о выходе передачи «Жизнь и судьба».

«Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс, и о его очень сильных стихах. Антон Шагин будет читать стихи и много говорить о своей позиции: «Где-то я прочел: на чьей нужно быть стороне? Обратите внимание, на чьей стороне гибнут дети, и тогда сами решите, на чьей вы стороне», – высказался Корчевников, анонсируя возвращение программы.