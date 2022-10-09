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4 часа назад

Телеведущая Елена Летучая рассказала о талантах своего супруга

Моя Москва.онлайн

Известная телеведущая Елена Летучая сообщила о том, что её супруг Юрий Анашенков стал мастером фотографии. Однако женщина добавила, что до этого у возлюбленных были ссоры из-за фотографий.

Телеведущая Елена Летучая рассказала о талантах мужа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Когда мы только-только начинали встречаться, Юра не очень понимал, с кем связался и был несколько удивлен тем, что я постоянно прошу его меня где-то сфотографировать. И, скажу честно, получалось у него очень так себе", — поделилась телеведущая.

Летучая добавила, что придумала стоп-слово и конфликты стали реже происходить. Также известно, что муж телеведущий набил руку и делает это профессионально.

ТВ,Юрий Анашенков,Елена Летучая,
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