Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Андоленко рассказала о съемках шоу «Поем на кухне всей страной»

Вечерняя Москва

На Первом канале стартовал новый проект «Поем на кухне всей страной», принять участие в котором может любой желающий.

Андоленко рассказала о съемках шоу «Поем на кухне всей страной»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чтобы попасть в финал участникам необходимо пройти два этапа отбора. Первыми оценивают вокальные данные Светлана Крючкова, Александр Семчев, Анатолий Журавлев, Жан Милимеров и Карина Андоленко.

В первом выпуске прозвучали популярные песни, среди которых «Ой, то не вечер, то не вечер», «Одинокая гармонь», колыбельная Умки, «Цыганская дорога» и народные мотивы. Девяти участникам из 12 удалось впечатлить жюри и перейти ко второму этапу, где будут голосовать зрители.

Семья Соляковых, во главе которой стоит священнослужитель, исполнила всем известного «Черного ворона» и впечатлила Карину Андоленко. Актриса даже не смогла сдержать эмоций.

— У меня было ощущение, что мы не на кухне, а присутствуем при каком-то таинстве, которое пугает. В один момент мне стало страшно, потому что столько энергии, — поделилась она.

Кандидатов, которые пройдут в следующий тур, выбирают именно зрители, пишет StarHit.

ТВ,Карина Андоленко,Александр Семчев,Светлана Крючкова,Анатолий Журавлев,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители