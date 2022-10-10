Корчевников станет ведущим нового шоу на "России 1"

10 октября на телеканале "Россия 1" выйдет первый выпуск нового шоу "Жизнь и судьба", ведущим которого станет Борис Корчевников. Об этом сообщает kp.ru.

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Ранее Корчевников был ведущим программы "Судьба человека". Программа "Жизнь и судьба" будет сниматься в той же студии, но формат нового шоу будет более серьезным. По данным издания, отныне Корчевников больше не будет обсуждать интимные тайны звезд.

Гостем одной из первых программ выступит актер Антон Шагин, брат которого ушел добровольцем на Донбасс.

Кроме того, в шоу "Жизнь и судьба" расскажут историю 15-летней девочки с инвалидностью из Луганска. Героиня родилась без кистей рук, но научилась играть на пианино и к тому же стала лауреатом ряда серьезных конкурсов.