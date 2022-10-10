Ярушин вылетел из шоу "Звезды в Африке" после конфликта

Актер Стас Ярушин покинул шоу "Звезды в Африке" после конфликта с Вячеславом Малафеевым. Об этом сообщает StarHit.
Как оказалось, после ссоры участники проекта отказались разговаривать друг с другом.
"Я сделал для себя вывод — для меня этого человека на проекте больше не существует",
– заявил Малафеев.
В испытании на вылет противником Ярушина стал Владимир Сычев. В середине раунда Стас сдался и покинул шоу. После Ярушин признался, что поражение его очень огорчило:
"В этом сезоне я намутил воды, много намутил воды, и мне интересно было, но я очень рано вылетел".
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