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4 часа назад

Ярушин покинул шоу "Звезды в Африке" после конфликта с Малафеевым

Мира Маркина

Актер Стас Ярушин покинул шоу "Звезды в Африке" после конфликта с Вячеславом Малафеевым. Об этом сообщает StarHit.

Ярушин вылетел из шоу "Звезды в Африке" после конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, после ссоры участники проекта отказались разговаривать друг с другом.

"Я сделал для себя вывод — для меня этого человека на проекте больше не существует",

– заявил Малафеев.

В испытании на вылет противником Ярушина стал Владимир Сычев. В середине раунда Стас сдался и покинул шоу. После Ярушин признался, что поражение его очень огорчило:

"В этом сезоне я намутил воды, много намутил воды, и мне интересно было, но я очень рано вылетел".

Актер Станислав Ярушин рассказал о предложении стать ведущим КВН

Ранее "Рамблер" рассказывал, что звезда сериала "Универ" стал отцом в третий раз.

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