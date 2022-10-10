Что ждет зрителей в первом выпуске «Ледникового периода»

Новый сезон «Ледникового периода» стартует на Первом канале уже 15 октября. Super побывал на съемочной площадке проекта, увидел первые номера и подслушал разговоры за кулисами. Рассказываем, что ждет зрителей в первом выпуске.

Фото: Super.ru Super.ru

Алине Загитовой пришлось подвинуться, ведь в их идеальный тандем с Алексеем Ягудиным влез третий, но не лишний: новой ведущей стала олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Теперь она будет брать интервью у членов команды Ильи Авербуха, Загитова –– у команды Александра Жулина, а Ягудин –– у жюри. В Сети поклонники проекта уже разделились на два лагеря и сравнивают фигуристок. Предвкушаем битву фан-клубов!

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За кулисами Илья Авербух вспомнил слова Ани Щербаковой, которые фигуристка сказала во время их совместной работы:

«Кататься в «Ледниковом» я пока не готова, а вот если была бы возможность стать ведущей, было бы здорово».

Сказано –– сделано: худрук «Ледникового периода» все запомнил и взял чемпионку в проект.

Одними из первых выступили Никита Кацалапов и Лиза Арзамасова. После их проката публика аплодировала стоя, а вот член жюри Дмитрий Хрусталев технику актрисы раскритиковал:

«Техника была невысокого уровня, хотя мы прекрасно понимаем, что дома тебя гоняют. Но при этом все было по делу. Мы получили истинное удовольствие. Номер — красота», — обратился он к Арзамасовой.

Лиза, которая, к слову, в команду супруга не попала, факт усердных тренировок дома продолжает отрицать.

Вернулась с новыми силами в проект и участница прошлого сезона Регина Тодоренко –– теперь она выступает в паре с Александром Энбертом. В июле телеведущая родила второго ребенка, а уже сейчас рассекает по льду как ни в чем не бывало. На своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ) Регина рассказывала, что после второй беременности ей пришлось оперативно приводить себя в форму. А все ради участия в шоу!