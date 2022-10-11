Продюсер предсказал судьбу развлекательных телешоу в Новый год

«„Огоньки“ будут в любом случае. Новогодняя сетка будет забита на федеральных каналах новогодними программами. Может, не в таком стандарте, как было в прошлые годы — не так масштабно, не так празднично. Все должно быть актуально», — прокомментировал продюсер.