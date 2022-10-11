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2 часа назад

Продюсер Ашуров оповестил о судьбе развлекательных телешоу в Новый год

FBM.ru

Продюсер Дмитрий Ашуров проинформировал о том, что невзирая на неспокойную политическую обстановку в мире, новогодние телепередачи все равно будут радовать российских граждан. Об этом сообщил тематический портал «BLITZ+».

Продюсер предсказал судьбу развлекательных телешоу в Новый год
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно сведениям источника, тех российских знаменитостей, которые осудили действия правительства России или покинули территорию нашей страны, на новогодних программах попросту не будет, однако при этом привычные телезрителю артисты в лице Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Льва Лещенко снова порадуют своими композициями под бой курантов.

«„Огоньки“ будут в любом случае. Новогодняя сетка будет забита на федеральных каналах новогодними программами. Может, не в таком стандарте, как было в прошлые годы — не так масштабно, не так празднично. Все должно быть актуально», — прокомментировал продюсер.

ТВ,Лев Лещенко,Николай Басков,Филипп Киркоров,Правительство РФ,
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