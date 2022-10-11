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49 минут назад

Татьяна Тарасова рассказала, когда она вернётся к съемкам «Ледникового периода»

2x2.su

Сегодня стало известно, когда Татьяна Тарасова вернётся к съёмкам. По её словам, она чувствует себя хорошо и со следующей недели уже вернётся в эфир.

Тарасова рассказала, когда вернется в «Ледниковый период»
Фото: 2x2.su2x2.su

«Уже чувствую себя ничего. Планирую участвовать в съёмках «Ледникового периода» уже со следующей недели», – сказала Тарасова.

Также Татьяна Тарасова высказалась о Марате Башарове, который тоже принимает участие в шоу «Ледниковый период» (6+). Ранее она жёстко высказывалась о ведущем, потому что его обвиняли в избиении жены. И отметила, что его участие в проекте вызывает только негативные эмоции.

«Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать», – заявила тогда Тарасова.

Сейчас, вопреки прошлому мнению, тренер отметила, что относится к Башарову спокойно и их отношения не натянуты.

«Наши отношения не были испорчены», – отметила Татьяна Тарасова.

ТВ,Марат Башаров,Татьяна Тарасова,
18+
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