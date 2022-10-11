Шеф-повар раскрыл закулисье кулинарного шоу

Шеф-повар из Екатеринбурга Артур Шахназарян после победы в одном из выпусков кулинарной программы «Молодые ножи» на канале «Пятница!» раскрыл закулисье проекта. Подробностями он поделился в беседе с изданием «Моменты».
Участник назвал съемки затяжным процессом, длившимся семи часов утра до двух часов ночи. Он отметил, что никто не знал заранее, какие в выпуске будут ингредиенты и блюда. С каждым раундом, по словам Артура, становилось лишь сложнее.
«Там нет везения или невезения. Все зависит от профессионализма», — подчеркнул он, добавив, что состязания проходили честно.
Как отметил Шахназарян, ведущий программы Константин Ивлел лишь на экране ведет себя эксцентрично. В обычной жизни он «замечательный достойный человек, компетентный внимательный шеф».
«Людям хочется хлеба и зрелищ, он им это дает», — резюмировал Артур.
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