Шеф-повар раскрыл закулисье кулинарного шоу

Шеф-повар из Екатеринбурга Артур Шахназарян после победы в одном из выпусков кулинарной программы «Молодые ножи» на канале «Пятница!» раскрыл закулисье проекта. Подробностями он поделился в беседе с изданием «Моменты».

Фото: Кадр из программы «Молодые ножи» Кадр из программы «Молодые ножи»

Участник назвал съемки затяжным процессом, длившимся семи часов утра до двух часов ночи. Он отметил, что никто не знал заранее, какие в выпуске будут ингредиенты и блюда. С каждым раундом, по словам Артура, становилось лишь сложнее.

«Там нет везения или невезения. Все зависит от профессионализма», — подчеркнул он, добавив, что состязания проходили честно.

Как отметил Шахназарян, ведущий программы Константин Ивлел лишь на экране ведет себя эксцентрично. В обычной жизни он «замечательный достойный человек, компетентный внимательный шеф».

«Людям хочется хлеба и зрелищ, он им это дает», — резюмировал Артур.