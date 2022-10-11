Известный комик назвал зрителей в Москве требовательными

Российский стендап-комик, резидент шоу Stand Up на телеканале ТНТ Роман Косицын рассказал о главном различии между зрителями в Москве и других российских городах. Подробностями юморист поделился в интервью изданию "Вечерний Владивосток".

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

По словам комика, в регионах выступать проще, поскольку у местных зрителей нет "московской требовательности":

"В столице у людей выбор идти либо на тебя, либо на условный концерт Билана, либо на спектакль с участием Хабенского и так далее. Это, безусловно, рождает требовательность к тебе".

Также Косицын отметил, что в регионах атмосфера на концертах кажется ему более теплой и близкой ему, так как он сам является "провинциалом".